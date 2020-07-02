Кабинет министров Украины по итогам своего внеочередного заседания в четверг, 2 июля, уволил главу Государственного агентства лесных ресурсов Украины Андрея Заблоцкого.

Об этом сообщает агентство"Интерфакс-Украина" со ссылкой на свой источник в украинском правительстве.

"Заблоцкого уволили", - заявил источник.

Напомним, что Заблоцкий был назначен на эту должность в декабре 2019 года.

Ранее "Страна" писала, что глава Национального банка Украины Яков Смолий написал президенту Украины заявление об увольнении по собственному желанию из-за того, что на него оказывают политическое давление.

Также мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский решил отправить в отставку с должности главы Кировоградской областной государственной администрации Андрея Балоня, который был пойман с поличным при получении огромной взятки.