В четверг, 2 июля, Верховная Рада не будет собираться на вечернее внеочередное заседание, на котором надрепы хотели закончить с рассмотрением закона об игорном бизнесе в Украине.

Об этом сообщил источник "Страны" в парламенте.

Что касается вопроса об отставке главы НБУ Якова Смолия, постановление о которой сегодня внес в Раду Владимир Зеленский, его, вероятно, рассмотрят на внеочередном заседании 3 июля.

"Скорее всего, голосование за отставку Смолия будет завтра на внеочередном заседании. А сегодняшнее не состоялось, потому что все в последний момент, будет сложно собрать людей", - сообщил источник "Страны".

Напомним, вечером 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал в отставку из-за "политического давления".

Также мы писали о том, хватит ли голосов в Раде для отставки Смолия.