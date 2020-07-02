2 июля Рада не будет проводить внеочередное заседание. Фото: "Страна"

В четверг, 2 июля, Верховная Рада не будет собираться на вечернее внеочередное заседание, на котором надрепы хотели закончить с рассмотрением закона об игорном бизнесе в Украине.  

Об этом сообщил источник "Страны" в парламенте. 

Что касается вопроса об отставке главы НБУ Якова Смолия, постановление о которой сегодня внес в Раду Владимир Зеленский, его, вероятно, рассмотрят на внеочередном заседании 3 июля. 

"Скорее всего, голосование за отставку Смолия будет завтра на внеочередном заседании. А сегодняшнее не состоялось, потому что все в последний момент, будет сложно собрать людей", - сообщил источник "Страны". 

Напомним, вечером 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал в отставку из-за "политического давления"

Также мы писали о том, хватит ли голосов в Раде для отставки Смолия.

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