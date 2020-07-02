Венгрия не будет следовать рекомендациям ЕС по открытию границ для третьих стран из-за угрозы здравоохранению страны. Исключение будет сделано только для жителей Сербии.

Об этом сообщил в четверг, 2 июля, премьер-министр страны Виктор Орбан, пишет Hungarytoday.

"Мы не можем на данный момент осуществить просьбу ЕС разрешить въезд жителям стран, которые не входят в ЕС, исключение составляет лишь Сербия", - сказал Орбан.

По его словам, снятие ограничений на въезд для стран за пределами блока "пойдет вразрез с интересами здравоохранения венгерского народа". Обран добавил, что путешественники, проезжающие через страну, должны будут использовать назначенный маршрут, следуя специальным правилам, в эпидемию коронавируса.

Стоит отметить, что ЕС начал процедуру принятия решения об открытии границ для других стран. В этом списке 15 государств, там нет Украины, но есть упомянутая Сербия.

Также сообщали, что телеканал "Euronews" опубликовал список государств, гражданам которых могут разрешить въезд в Евросоюз после открытия границ. В этот список попали 54 страны.