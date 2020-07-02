Заместитель директора департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций заявил, что в его рабочем кабинете на него напал депутат Киевского горсовета Владимир Назаренко. По утверждению Тация, депутат уничтожил несколько документов и побил чиновника.

Об этом Таций написал на своей странице в Facebook.

"В мой кабинет пришел без предупреждения агрессивно настроенный депутат Киевсовета Владимир Назаренко (из фракции "Свобода" - Ред.). Начал разбрасываться оскорблениями в сторону действующей власти, угрожать, а затем "перешел к действиям" - уничтожил часть документов, которые лежали на моем столе. Я пытался спокойно разрешить ситуацию, однако "гость" не успокоился и нанес мне ряд ударов", - написал чиновник.

На место происшествия вызвали полицию, которая составила протокол на Назаренко.

"В моем кабинете есть система видеофиксации, все материалы из нее также переданы полицейским. Я сейчас нахожусь в больнице с подозрением на сотрясение мозга", - добавил Таций.

Он отметил, что прийти в Департамент может кто угодно, поскольку учреждение открыто для посетителей.

"К чиновникам можно записаться на прием и получить консультацию, ведь наше учреждение работает для людей. Однако такая открытость дает возможность провокаторам портить имидж учреждения и мешать работникам Департамента выполнять свою работу. Обращаюсь ко всем, кто имеет какие-то вопросы к учреждению: если хотите получить ответ - жду всех на приеме по предварительной записи. Решать проблемы мирно и конструктивно - это гораздо продуктивнее и быстрее, чем с помощью скандалов", - подчеркнул Таций.

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