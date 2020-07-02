В четверг, 2 июля, в Киеве началось шествие Национального Корпуса и союзных ему организаций под названием "Требование нации - запрет пророссийских организаций".

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Мероприятие началось в 15:00. На Софиевской площади собрались около 500 человек.

Участники акции собираются прийти к зданию Службы безопасности Украины и Министерства юстиции и потребовать решительных действий относительно "кремлевских агентов - ОПЗЖ и Партии Шария", - анонсировали организаторы шествия.

В 15:43 колонна начала свое шествие.

Участники акции подошли к зданию СБУ.

"Агенты должны оказаться под запретом. Партия Шария и "Оппоплатформа", это враги. Их нужно побеждать и запрещать. Это не вопрос дискуссий - это требование украинской нации. Их нужно запретить, а бороться мы с ними будем на фронте. Они должны "сдохнуть", - заявляют организаторы акции.

Напомним, 17 июня сторонники Шария провели акцию в Киеве у Офиса президента. В свою очередь националисты заявили, что проведут свою контр-акцию. В результате возникших столкновений, полиция задержала 15 человек.

Позже сторонники Шария и националистами дрались в метро палками, флагами и кулаками.

После этого Нацкорпус объявил "охоту" на активистов "Партии Шария". Националисты избивают их в разных городах. Последний случай произошел вчера в Виннице.

Ранее "Нацкорпус" штурмовал офис "Оппоплатформы" в центре Киева.