В Черногории легализовали однополые браки, но запретили таким парам усыновлять детей
Черногорский парламент принял закон о легализации в стране однополых браков.
Об этом сообщили в общественной телерадиокомпании Черногории RTCG.
Как отмечается, за соответствующий законопроект проголосовали 42 депутата (при необходимых 41). Пятеро народных избранников не поддержали инициативу.
Согласно закону, однополые пары в Черногории смогут пользоваться теми же правами, что и гетеросексуальные пары, кроме возможности усыновления детей.
Также документ регламентирует вопросы имущественных отношений партнеров, налоговый статус и вопросы наследства.
Стоит отметить, что это уже не первая попытка легализовать однополые браки в Черногории. В прошлом году документ проходил в парламенте, однако тогда он не набрал необходимого большинства голосов.
Напомним, в 2018 году в Румынии провалился референдум о запрете однополых браков.
Также мы писали, что в Индии легализовали однополые связи, отменив статью с 10-летним сроком.