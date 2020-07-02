Черногорский парламент принял закон о легализации в стране однополых браков.

Об этом сообщили в общественной телерадиокомпании Черногории RTCG.

Как отмечается, за соответствующий законопроект проголосовали 42 депутата (при необходимых 41). Пятеро народных избранников не поддержали инициативу.

Согласно закону, однополые пары в Черногории смогут пользоваться теми же правами, что и гетеросексуальные пары, кроме возможности усыновления детей.

Также документ регламентирует вопросы имущественных отношений партнеров, налоговый статус и вопросы наследства.

Стоит отметить, что это уже не первая попытка легализовать однополые браки в Черногории. В прошлом году документ проходил в парламенте, однако тогда он не набрал необходимого большинства голосов.

Напомним, в 2018 году в Румынии провалился референдум о запрете однополых браков.

Также мы писали, что в Индии легализовали однополые связи, отменив статью с 10-летним сроком.