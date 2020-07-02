Профильный подкомитет Верховной Рады поддержал законопроект, который запрещает ездить на гироскутерах по тротуарам и причисляет пользователей персонального легкого электротранспорта к участниками дорожного движения. Об этом на своей странице в соцсети сообщил один из соавторов законопроекта, нардеп от "Слуги народа" Александр Горенюк.

"В тексте законопроекта есть что дорабатывать, я в курсе. Будем максимально готовиться ко второму чтению. Готов и буду отстаивать на комитете позицию общественности и коалиции общественных организаций, работающих в сфере безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении.

Авторы законопроекта, текст которого опубликован на сайте Верховной Рады, предлагают обязать пользователей электрических скутеров, сигвеев, гиробордов, гироскутеров (сюда не относятся инвалидные коляски и велосипеды с электродвигателями) ездить по велодорожкам или по краю проезжей части и запретить передвижение на таком транспорте по тротуарам.

Транспорт должен быть оборудован катафотами и по возможности звуковым сигналом. В темное время суток световозвращательные элементы должны носить и водители, которым также будет запрещено держать телефон в руке во время движения и перевозить пассажиров, если место для них не предусмотрено конструкцией транспорта.

Проект закона был предложен к рассмотрению нардепами фракции Голос в феврале 2020 года.

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