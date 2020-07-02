Народные депутаты фракции "Слуга народа" начали собирать подписи депутатов для того, чтобы провести внеочередное заседание украинского парламента. Они хотят принять законопроекты, направленные на борьбу с коронавирусом.

Об этом заявил председатель фракции Давид Арахамия на пленарном заседании Рады в четверг.

"Оппозиция нам сегодня весь день говорит, что нужно отработать те законы по Сovid-19, которые есть. Я хочу сообщить коллегам, что мы сегодня собираем подписи и будем проводить внеочередное заседание. Председателя Верховной Рады прошу обратить на это внимание, чтобы мы рассмотрели неотложные для страны законы", - сказал Арахамия.

В ответ спикер Рады Дмитрий Разумков выразил готовность провести внеочередное заседание парламента сегодня, если депутаты соберут необходимое количество подписей.

"Вы можете собрать 150 подписей, и если будет поддержка народных депутатов, то я могу огласить сегодня внеочередное заседание", - ответил спикер парламента.

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк на своей странице в Facebook рассказал, что на дополнительном заседании парламента собираются закончить с рассмотрением закона об игорном бизнесе в Украине.

"Слуги собирают внеочередное заседание сегодня в 18:00. Хотят закончить с игорным бизнесом и принять "ковидные" законопроекты: 3668, 3671, 3486", - пояснил народный избранник.

Ранее "Страна" писала о том, что прописано в законе о легализации игорного бизнеса, который принимает Рада.

Также мы рассказывали, что профильный комитет Рады рекомендовал принять постановление о переделе районов в Украине.