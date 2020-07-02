Число зараженных коронавирусом в ВСУ растет. Фото: Facebook/ Командування Медичних сил Збройних Сил України

В Вооруженных силах Украины уже второй день подряд фиксируют 9 новых случаев заражения военнослужащих коронавирусом. 

Об этом в Facebook сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

Так, из 9 новых пациентов с Covid-19 в ВСУ 4 были госпитализированы. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 5 человек. Среди заразившихся - пятеро военнослужащих из Львовской области, по одному из Черниговской, Киевской и Ивано-Франковской областей. 

Командование Медсил сообщает, что всего на сегодня коронавирусной болезнью в ВСУ болеют 166 человек. За время пандемии выздоровели 342 человека, летальных случаев - 5.

Статистика коронавируса в ВСУ на 2 июля. Скриншот: Facebook-страницы Командования медсил

Напомним, по состоянию на 2 июля число зараженных Covid-19 в Украине выросло до 45 887 человек.

Также мы писали, что на планете установлен новый рекорд по количеству заболевших коронавирусом за сутки.

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