В Вооруженных силах Украины уже второй день подряд фиксируют 9 новых случаев заражения военнослужащих коронавирусом.

Об этом в Facebook сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

Так, из 9 новых пациентов с Covid-19 в ВСУ 4 были госпитализированы. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 5 человек. Среди заразившихся - пятеро военнослужащих из Львовской области, по одному из Черниговской, Киевской и Ивано-Франковской областей.

Командование Медсил сообщает, что всего на сегодня коронавирусной болезнью в ВСУ болеют 166 человек. За время пандемии выздоровели 342 человека, летальных случаев - 5.

Напомним, по состоянию на 2 июля число зараженных Covid-19 в Украине выросло до 45 887 человек.

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