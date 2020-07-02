Полицейским удалось задержать в Киеве подозреваемого в резне, которая произошла в ночь на 21 июня одном из кафе Житомирской области.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Нацполиции.

Задержание подозреваемого в убийстве одного и ранении еще восьми посетителей кафе в Иршанске произошло в одном из спальных районов Киева 2 июля.

"Мужчина скрывался в одной из съемных квартир в течение двух последних суток. Его передвижения были максимально ограничены и каждый выход на улицу сопровождался конспиративными мерами", - сообщили в полиции.

Кроме того, известно, что подозреваемый сначала несколько дней скрывался в одном из дачных массивов Хорошевского района, а затем ночью попутным транспортом добрался до столицы.

Ему объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст.115 (Умышленное убийство) и ч.4 ст.296 (Хулиганство). Подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений и вымогательство. Мужчину арестовали на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, недавно на Софиевской Борщаговке в Киеве задержали банду воров-домушников.

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