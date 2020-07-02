Завтра, 3 июля, в западных регионах страны сильно ухудшатся погодные условия. Ожидаются грозы, град и шквальный ветер.

Об этом в четверг, 2 июля, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.

"3 июля в западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и в Карпатах, днем также и на Прикарпатье значительные дожди", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в четверг, 2 июля, на Западе пройдут дожди с грозами, которые доберутся на Север во второй половине дня. Кроме того, из-за жары вместе с грозами возможны сильные ливни и шквалы, и даже град с локальными смерчами.

Также мы писали, что сегодня в Киеве и на Черном море ожидается жара, а на побережье Азова местами грозы.