Российский артист Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП в центре Москвы, спаивал своих бывших жен, актрис принимал в театр-студию через постель и бил тех, кто ему возражал. Об этом рассказали коллеги актера, пишет "Комсомольская правда".

По словам театрального режиссера и продюссера Валерия Сергеева, многие актрисы попадали через постель в театр-студию "Современник -2", где Михаил Ефремов был худруком. От его пристрастия к выпивке учреждение "штормило". Артист "истязал женщин" и агрессивно реагировал на любые несогласия с его мнением.

"Запомнившаяся история, когда он в порыве гнева запустил чашкой в свою возлюбленную, актрису Наталью Ионову. Только за то, что она посмела ему возразить, а он этого не выносил. Чашка разбилась, и осколок рассек девушке губу. У нее остался шрам на всю жизнь", - вспоминает режиссер.

Также Сергеев считает, что Ефремов подсаживал всех своих жен на выпивку.

"Ася Воробьева настрадалась от него и сбежала. На его третью жену Евгению Добровольскую достаточно посмотреть - все на лице написано. Четвертая жена Ксения Качалина спивается. Пятая жена Соня до последнего терпела пьяные дебоши Ефремова", - рассказал режиссер.

Бывшая завлит МХТ Чехова Татьяна Бронзова также подтвердила, что артист поднимал руку на своих жен. Особенно агрессивным он становился после алкоголя.

"Он совсем не добрый человек. Веселый среди друзей. А если кто-то ему будет перечить, то может ударить", - заявила Бронзова.

По ее мнению, на наркотики Ефремова подсадила бывшая жена - Ксения Качалина. Бронзова вспоминает, что однажды актер сказал, что не может играть в спектакле из-за сильной боли в горле. Артисту вызвали врача, который сказал, что Ефремов обжег слизистую кокаином.

Михаил Ефремов и Ксения Качалина. Фото: Legion-media

Ксения Качалина. Фото: kp.ru

Напомним, накануне поздно вечером нетрезвый Михаил Ефремов за рулем внедорожника выехал на встречную полосу и протаранил фургон, водитель которого позже скончался в больнице. Сам Ефремов не пострадал, суд поместил его под домашний арест до 9 августа.

Также мы сообщали, что актер Ефремов накануне смертельного ДТП чуть не стал виновником еще одной аварии.