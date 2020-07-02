Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что в армии сейчас много внимания уделяют подготовке бойцов к наступательным действиям, в частности в городских условиях.

Об этом он рассказал, в четверг, 2 июля, в интервью АрмияИnform.

"Сейчас мы гораздо больше внимания и времени уделяем подготовке войск к наступательным действиям в урбанизированной местности. За 6 лет мы научились хорошо обороняться. Войско должно быть обученным и наступать днем ​​и ночью, при любых погодных условиях. Такую задачу я поставил еще год назад. Ведь армия должна быть всесторонне подготовлена к разному развитию событий ... ", - сказал Хомчак.

Он добавил, что отвечает за боеспособность войска, за его развитие и готовность правильно реагировать на вызовы современности.

"От себя скажу, сейчас предпринимаются огромные усилия со стороны президента, украинского дипломатического корпуса, наших переговорщиков для поиска таких аргументов, создание такой конфигурации ситуации, чтобы Российская Федерация забралась с Донбасса. Продолжает давить на Кремль и прогрессивный мир. И эта поддержка наших зарубежных партнеров сверхважная. При этом следует помнить, что сильное войско - это всегда серьезный аргумент в ходе переговоров", - отметил генерал-полковник.

Ранее мы писали, что в МИД призвали украинцев готовиться к полномасштабному вторжению России. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар. По его словам, во-первых наблюдается рост военных мощностей на восточной границе страны, а во-вторых - значительное усиление военных группировок российских войск в Крыму.

Также сообщали, какие крупные изменения произошли в армии в марте.