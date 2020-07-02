Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания внепланово проверит телеканал "1+1". Причина проверки - невыполнение языкового законодательства во время трансляции российского комедийного сериала "Кухня". Также совет проверит телеканал "112 Украина" за трансляцию мнения народного депутата Виктора Медведчука.

Об этом сообщает прес-служба Нацсовета.

Телеканал транслировал сериал "Кухня" на русском языке с украинскими субтитрами 27, 28, 29 и 30 апреля, а также 2 мая 2020 года.

При этом, по информации, которую предоставило Нацсовету Государственное агентство Украины по вопросам кино, ТРК "Студия 1+1" были выданы государственные удостоверения на право распространения и демонстрирования сериала "Кухня" с эксклюзивным правом показа, но на украинском языке.

Помимо этого, Национальный совет решил назначить внеплановую проверку "112 Украина".

"Вещателя проверят в контексте распространения призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, а также обязанности телерадиоорганизации распространять объективную информацию", - говорится в сообщении.

По информации Нацсовета, в эфире телеканала 22-24 июня народный депутат Украины Виктор Медведчук положительно оценивает инициативы российского президента Владимира Путина в международной политике и выражает оптимизм по их реализации.

Кроме того, 112 рассказывал о статье Владимира Путина по поводу Второй мировой войны, где российский лидер возложил ответственность за начало войны, кроме нацистской Германии на ведущие державы того времени - Великобританию, Францию, Польшу. Об этой статье в эфире телеканала выразился Виктор Медведчук.

"Продемонстрированная в эфире телеканала "112 Украина" позиция Виктора Медведчука относительно статьи Владимира Путина в контексте событий в Украине является благоприятной для российского правительства, такие высказывания обеспечивают информационную поддержку действий российского руководства в условиях вооруженной агрессии против Украины и угрожает созданием серьезной международной напряженности, представляет угрозу национальной безопасности Украины", - пишет Нацсовет.

Также Нацсовет назначил внеплановую проверку "Макси-ТВ" (более известный под брендом "Наш") за то, что канал не вел вещание 17, 19 и 22 июня.

Кроме того, внеплановая проверка была назначена телеканалу "8 Канал" за нарушение программной концепции и несоблюдение правил рекламной деятельности и спонсорства.

Также проверку назначили ООО "Музыкальный телеканал Ру мьюзик" (логотип EUMUSIC) за показ видеоролика "ONELOVE" в исполнении российского артиста "ELDZHEY", которому запрещен въезд в Украину. Этот клип, рассчитанный на взрослую аудиторию, был показан во время, когда его могли видеть несовершеннолетние.

Ранее "Страна" писала, что Нацсовет по ТВ возмущен, что телеканалы не перевыполняют языковые квоты.

Также мы рассказывали, что Нацсовет проведет внеплановую проверку телеканала "1+1" - за то, что в сюжете новостей "ТСН" показали карту Украины без Крыма.