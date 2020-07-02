В Украине поставлен бюджетный рекорд. По данным Госказначейства, за июнь государственный бюджет перевыполнен по доходной части на 10,9%.

Напомним: до этого бюджет хронически недовыполнялся. К примеру, в марте минус по сборам превысил 10%, в апреле — 11%, в мае — 2,2%.

Бюджетная дыра образовалась и по итогам 2019 года. Главными "виновниками" бюджетного провала были таможня и налоговые органы. Недобор по налогам и сборам в свою очередь поясняли резким укрепление курса гривни к доллару и евро (многие налоги и ввозные пошлины посчитаны в иностранной валюте).

Но сейчас ситуация резко изменилась. В июне таможня перевыполнила план на 0,1% (плюс 16,7 млн гривен), а налоговая — на 7,7%. Всего по таможне и налоговой удалось выйти в плюс по сборам на 6,1% (а это "лишние" 6,4 млрд гривен). Что само по себе странно, учитывая, что страна уже три месяца живет в карантине, а многие отрасли - в глубоком кризисе.

Также резко перевыполнены планы по другим бюджетным поступлениям, в частности по специальному фонду (на 62%) и отчислениям бюджетных учреждений (на 85,4%).

Впрочем, как говорит аналитик института Growford Алексей Кущ, на самом деле нынешний рекорд - сомнительный. "Перевыполнение идет за счет резкого уменьшения планов по сборам. Таким образом просто маскируется глубина кризиса, но денег в бюджете больше не становится. Это подтверждают показатели выполнения местных бюджетов, минус по которым за июнь превысил 10%. Просто там "нарисовать" красивую статистику сложнее", — пояснил Кущ.

"Страна" разбиралась, как наполняется украинский бюджет.

Миллиарды от госкомпаний помогли установить разовый рекорд

По словам Куща, рекордные бюджетные показатели в июне связаны главным образом с корректировками планов по доходам.

После пересмотра бюджета доходную часть бюджета урезали больше чем на 100 миллиардов. После чего начали резать планы по сборам основным "добытчикам" денег, в том числе таможне.

Скажем, на май налоговым органам поставили план в 39,6 млрд гривен, тогда как в мае прошлого года было собрано больше 47 млрд (планы на следующий год верстаются с учетом прошлогодних показателей плюс как минимум инфляция). Поэтому неудивительно, что уже в мае фактические сборы по налоговой вышли в плюс - получено на 3,6 млрд гривен больше, чем ожидалось. Но это все равно меньше, чем за аналогичный период прошлого года почти на 9%.

Но на июнь план по налогам, по данным Госказначейства, выше прошлогоднего, при этом по факту он еще и перевыполнен на 7,7% (всего собрано 100,7 млрд).

Однако, нужно отметить, что ключевой вклад в июньский бюджетный рекорд внесли госкомпании, которые перечислили государству рекордные дивиденды.

"Нафтогаз" заплатил дивидендов за прошлый год 39,6 млрд, ПриватБанк - 24,5 млрд — вот вам и рекорд", — говорит экономист Виктор Скаршевский.

Отметим, что только эти два перечисления обеспечили почти 65% всех поступлений по налогам. Хотя на самом деле доля дивидендов госкомпаний значительно больше.

"Укрпочта" отчиталась, что в июне перечислила в бюджет 202,7 млн гривен дивидендов за прошлый год, это рекордная сумма за все время существования компании, — отметили в пресс-службе "Укрпочты".

"Укргидроэнерго" в прошлом месяце отдала в бюджет почти миллиард гривен дивидендов за прошлый год, о чем отчиталась на свою официальном сайте.

Все это - разовое наполнение бюджета, в следующем месяце таких поступлений уже не будет.

"Кроме того, не все деньги от госкомпаний "настоящие". Немалая часть - это взаимозачеты. Затем средства возвращаются госкомпаниям в виде платежей по долгам государства. Скажем, "Нафтогаз" перечислил рекордную прибыль, но государству придется погашать огромные задолженности коммунальщиков за газ", — говорит Охрименко.

Кроме того, по мнению экспертов, сыграл свою роль и сбор налогов "авансом". Бизнесмены рассказывали "Стране", что даже во время жесткого карантина налоговая настойчиво предлагала им заплатить налоги (в частности, на прибыль) наперед. В "Укрпочте" отчитались, что перечислили авансом налога на прибыль за 2020 год в размере 36,5 млн.

"То есть, в последующие месяцы стоит ожидать провала по налоговым сборам", — говорит Кущ.

Таможне, наоборот, июньскую планку снизили. В июне прошлого года план для таможни был на уровне 23,5 млрд, в этом году — 21,6 млрд. Этот план даже перевыполнен на 16,7 млн гривен, но, если сравнивать с прошлогодними показателями, — недобор почти на 8%.

"То есть, выполнения плана добиваются путем корректировки самого плана", — говорит Кущ. По его словам, если бы цифры оставили прежними, бюджет был бы не в плюсе, а в минусе, как минимум, в те же 10%.

"Дело в том, что планы по доходам после секвестра бюджета не просто уменьшили, а уменьшили чрезмерно. Поставили минимальную планку, можно было бы сокращать доходную часть не так значительно. При этом дефицит бюджета просто огромный — 300 млрд гривен. И, чтобы его перекрыть, Минфин регулярно вынужден размещать гособлигации. То есть, получается, что бюджет вроде и выполняется, но реально денег нет. И решить эту проблему можно разве что за счет эмиссии гривны", — говорит глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

По мнению Куща, власти пошли на такую "маскировку" бюджета намеренно, чтобы скрыть реальную глубину кризиса и "нарисовать" красивую картинку. "Также попытались снять давление с таможни и налоговой, которые постоянно критиковали за недобор денег, списывая это на коррупцию, схемы и непрофессионализм", — говорит Кущ.

Впрочем, снизив официальную планку по сборам, таможенникам и налоговикам дали негласную установку выбивать больше денег.

К примеру, как рассказал глава концерна "Ярослав" Александр Барсук, на таможне активизировались схемы по завышению индикативной стоимости товара, за счет чего накручиваются лишние налоги.

"Таможня отказала в растаможке (пряжи - Ред.) Причина - низкая цена. Какая нужна цена? Не знаем. Впереди три выходных. Плати за простой автомобилей, плати за стоянку. Компания будет нести убытки", — написал Барсук на своей странице в Facebook.

Из местных бюджетов — в государственный

Реальную картину с бюджетом, по словам Куща, можно увидеть на примере местных бюджетов. По данным Госказначейства, в июне они ушли в минус на 10,4%. Недополучено порядка 2,6 млрд гривен.

Причины лежат на поверхности. В карантин резко снизилось поступление многих налогов, в том числе, тех, которые Рада разрешила не платить на период карантина (на землю, на недвижимость и другие).

"У местных бюджетов забрали деньги. Государство освободило бизнес на время карантина от налогов на землю и недвижимость. Причем, даже тот бизнес, который активно работал и зарабатывал на коронавирусе ничего в местные бюджеты не отчислял, зато платит налог на прибыль в госбюджет. И так как можно было экономить на местных налогах, платили более активно государственные налоги. То есть, деньги из местных бюджетов попросту перетекли в бюджет государственный", - отметил глава Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.

На налогах местные бюджеты, по словам Слобожана, потеряли порядка 16 млрд гривен. Плюс появились дополнительные расходы, в частности, на доплаты медикам (4 млрд гривен), которые государство пока не компенсировало. Также пока неясно как будут платить НДФЛ. "Если ситуация не улучшится, получим минус в 20 млрд", — говорит Слобожан.

По его словам, в итоге на местах сложилась катастрофическая ситуация с деньгами. "Если так пойдет дальше, уже к осени нечем будет платить зарплаты учителям и медикам", — говорит Слобожан.

Курс опустят до 30?

То есть, пока госбюджет демонстрирует рекорды, но они кратковременные — за счет разовых платежей от госкомпаний и занижения плана на май и летние месяцы.

"Понятно, что долго в таком режиме система работать не сможет. И уже к осени будут идти постоянные недоборы в бюджет", — говорит Кущ.

На этом фоне ключевое значение будет играть курс гривны к доллару. В бюджете он заложен на уровне около 30 гривен за доллар. Сейчас же колеблется в районе 27. Поэтому, не исключено, что для выполнения бюджетного плана курс осенью опустят до 30, а возможно и ниже. Причем вне зависимости от того, кто будет во главе Нацбанка.