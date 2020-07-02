Трагедией закончился отдых на морском побережье Железного порта для отдыхающих из Кропивницкого. В среду, 1 июля, в море во время купания с надувным матрасом утонула трехлетняя девочка, которая приехала отдыхать с 56-летней бабушкой и ее 38-летним сожителем. Инцидент произошел на пляже возле одного из пансионатов. Об этом сообщает полиция Херсонской области на своей странице в соцсети.

Как выяснилось, сожитель бабушки катал малышку по морю на надувном матрасе. По его словам, когда они оказались примерно в 50 метрах от берега девочка соскользнула с матраса в воду. Мужчина пытался доплыть с девочкой до берега, но не рассчитал сил и на берег выбрался уже один. Он сразу вызвал спасателей.

"Спасатели, которых вызвал сожитель, вытащили девочку на берег, но спасти ее, к сожалению, не удалось. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Голопристанского отделения полиции", - говорится в сообщении полиции.

Уточняется, что полицейские на месте проверили мужчину на содержание алкоголя, он был трезв.

"Открыты уголовные производства по п.2.ч.2 ст.115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины и ч.3 ст.135 "Оставление в опасности" УК Украины. Тело ребенка направили на судебно-медицинскую экспертизу. Полиция расследует все обстоятельства трагедии", - говорится в сообщении.

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