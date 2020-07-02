В четверг, 2 июля, на территории Западной Украины пройдут дожди с грозами, а во второй половине дня и на Севере страны. При этом из-за раскаленного воздуха в грозах возможны сильные ливни и шквалы, и даже град с локальными смерчами.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода, местные дожди возможны только днем в Харьковской и Сумской областях.

"Жара охватит большинство областей, в течение дня прячьтесь в тень, под вентиляторы, кондиционеры, кепки, панамки или здоровенные шляпы. У кого есть проблемы с сердцем или с артериальным давлением и есть возможность просто поваляться дома на диване - лучше поваляйтесь", - посоветовала синоптик.

По словам Диденко, температура воздуха составит +29...+34 градуса, на Юге и Востоке до +36 градусов. Дожди освежат лишь днем в западных областях, там предполагается +23...+28 градусов. Ветер в Украине - южный и юго-восточный, небольшой или умеренный.

Завтра в столице будет жарко и без существенных осадков, однако вечером возможен локальный грозовой дождь. Днем столбики термометров дойдут до + 32 градусов.

Синоптик отметила, что ближайшее незначительное ослабление жары в Киеве придет в субботу и воскресенье. Более ощутимый свежий воздух ожидается с 8-9 июля.

Напомним, по данным синоптиков, сегодня на большей части Украины установится жаркая и солнечная погода. Осадки пройдут на западе. Грозовая полоса пронесется и по побережью Азовского моря.

Ранее мы писали о том, какой будет погода в Одессе, Бердянске и других курортах Украины в июле.