С сегодняшнего дня Национальная комиссия, осуществляющая государственне регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) прекращает свою деятельность. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, в четверг, 2 июля.

Об сообщается на сайте Офиса президента.

"Во исполнение закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг" постановляю: прекратить деятельность Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, путем ликвидации", - отмечается в указе.

В связи с этим указ президента Украины от 23 ноября 2011 № 1070 "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг" признается утратившим силу.

Кроме того, Зеленский поручил создать комиссию по ликвидации Нацкомфинуслуг, председателем которой назначил руководителя ведомства Татьяну Галабудскую. Он обязал ее проинформировать о результатах проведенной работы в течении трех месяцев.

Как сообщается, правительству поручено решить в установленном порядке вопрос дальнейшего использования объектов права государственной собственности, которые находились в управлении ведомства. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, в прошлом году Владимир Зеленский уволил Ольгу Гурбич из Нацкомфинуслуг с должности члена Национальной комиссии. Она была назначена в ведомство в январе 2015 года указом экс-президента Украины Петра Порошенко.

Также мы писали, что в октябре прошлого года Зеленский подписал закон о "сплите", который вводит международные стандарты регулирования и надзора в небанковском финансовом секторе. В частности, закон предусматривает передачу части полномочий Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере рынков финансовых услуг, к Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.