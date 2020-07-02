63% украинцев считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, противоположного мнения придерживаются всего 22% жителей страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Так, социологи 24-28 июня опросили 2 000 респондентов старше 18 лет во всех областях, кроме Крыма и неподконтрольной части Донбасса. Оказалось, что большинство жителей страны считают, что Украина движется в неправильном направлении.

63% опрошенных заявили, что в целом дела в Украине идут в неправильном направлении, 22% отметили противоположный вариант.

Любопытно, что всего за год настроение украинцев резко изменилось. Еще в июне-2019 количество тех, кто считал, что Украина движется не туда, составляло 39%, а противоположного мнения придерживались 34% респондентов. И уже в июле-2019 впервые с 2011 года число тех, кто положительно оценивает положение дел в стране, составило 41% и превысило количество тех, кто думает наоборот (37%).

Отметим, что украинцам свойственно негативно оценивать положение дел в стране. Количество тех, кто считает, что они идут в правильном направлении, превышало число оппонентов только с июля по октябрь 2019 года и в январе 2020-го.

Напомним, также социологи выяснили, что главной эмоцией украинцев в июне-2020 стало разочарование.

Также мы писали, что уже больше половины украинцев недовольны работой Зеленского.