Глава Национального Банка Украины Яков Смолий подал в отставку из-за "политического давления". На следующий день после новости об отставке, в четверг, 2 июля, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление о снятии Смолия с должности председателя НБУ.

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрит вопрос об увольнении уже сегодня, после чего за отставку может проголосовать Рада.

Но хватит ли голосов? Особенно с учетом сильного наката, который организовали в поддержку Смолия ряд прозападных структур в Украине и зарубежные посольства.

"Страна" поговорила с депутатами и выяснила позицию фракций и групп.

В "Слуге народа" колебания

Депутаты фракции монобольшинства довольно осторожны в своих оценках перспектив голосования за отставку Смолия. При том, что сам факт направления представления президентом указывает на то, что он поддерживает увольнение главы НБУ.

Однозначно "за" группа Коломойского и группа близких к президенту людей из "Квартала" (они всегда голосуют как скажет президент). А вот у остальных мнения разнятся (особенно у тех, кого относят к так называемым "соросятам").

"Я лично бы проголосовал за отставку Якова Смолия. Он продолжил политику, которую внедряла экс-глава НБУ Валерия Гонтарева. Он имеет отношение к банкопаду и к потери многими людьми, тех вкладов, которые они сделали в банковскую систему. Он часть системы, которой руководила Гонтарева. Пока рано говорить, кто станет следующим главой НБУ, так как пока решается вопрос о увольнении действующего", - сказал "Стране" нардеп Александр Качура.

"Я ещё не определился. Сейчас разбираюсь в этой истории и не могу сказать за или против. Нужно взвесить все за и против. Необходимо проанализировать, насколько его смещение повлияет на монетарную политику и какие есть риски. Но нет незаменимых кадров", - осторожно комменирует ситуацию Алексей Мовчан, депутат фракции "Слуга народа".

Глава профильного комитета Даниил Гетьманцев тоже отвечает очень неопределенно.

"Я не знаю, я хочу пообщаться с Яковом Васильевичем для того, чтобы узнать его позицию и вообще обоснования, что такое "политическое давление", где он это политическое давление увидел. И уже после этого принимать определенное решение. Для себя я еще не определился. И, кстати, еще не было заседания фракции, где бы приняли какую-то консолидированную позицию", - сказал Гетьманцев.

Впрочем, он прогнозирует результативное голосование за отставку.

"Я убежден, что с учетом того, как господина Смолия критикует оппозиция, то голоса есть", - считает Гетманцев.

В этой фразе ключевые слова "с учетом того, как господина Смолия критикует оппозиция". То есть нардеп не исключает, что голосов "слуг народа" не хватит. Но есть надежда, что помогут другие фракции. Но помогут ли?

Порошенко и "Голос" против отставки

Однозначно не будут голосовать за отставку Смолия фракция Порошенко "Евросолидарность" и "Голос".

"Мы немедленно созвали брифинг, чтобы напрямую обратиться к Владимиру Александровичу. Владимир, Александрович, отзовите заявление. Верните его Смолию без рассмотрения. Как сейчас выразился один из инвесторов это будет ситуация, когда уйдет последний взрослый, оставив в доме Украины подростков, находящихся под воздействием алкоголя со спичками", - сказал Порошенко, который уже вовсю пугает Украину невероятно тяжелыми последствиями из-за отставки Смолия.

Группы поддержат

С большой долей вероятности отставку поддержат депутатские группы "Доверие" и "За будущее".

"Доверие" всегда голосует за ключевые инициативы президента. Обещает не подвести и в этот раз.

"Я буду голосовать за отставку Якова Смолия. Вся банковская система развалена и нет прозрачного финансового рынка. С кем бы я не говорил в своей группе, все за отставку", - говорит нардеп Сергей Шахов.

Группа "За будущее" ориентируется на Коломойского, а потому проголосует за (по крайней мере, большая часть).

"Батькивщина" тоже за отставку

"Думаю, что мы будем голосовать за отставку, правда, фракцию мы пока не собирали, - сказал "Стране" Иван Крулько, депутат фракции "Батькивщина". - Нацбанк давно перестал быть под внутренним руководством, он находится где-то под внешним управлением. Для нас этот вопрос будет принципиальный. Главная задача: президент должен уже научится подбирать профессиональные кадры, тогда все будет нормально в стране и с НБУ. И чтобы этот профессиональный кадр был сориентирован на украинское государство и отстаивал интересы государства".

"Оппоплатформа" против политики Нацбанка

"Мы примем консолидирование решение вместе с фракцией, - говорит Юрий Загородний депутат фракции "Оппозиционной платформы За жизнь", давая, впрочем, понять, что решение будет голосовать "за". - Наше решение будет исходить из того, что Нацбанк последние годы не проводил политику в интересах Украины и украинской экономики, он выполнял требования МВФ, а это один из элементов внешнего управления страной. А мы выступаем за то, чтобы Украина была самостоятельным, независим государством, что и написано в Конституции".

Неофициально в "Оппоплатформе" говорят "Стране", что они однозначно против нынешнего руководства Нацбанка и его политики. Но при этом фракцию беспокоит вопрос его смены.

"Если Смолия заменят на какого-нибудь Яценюка, то будет все тоже самое, а то и хуже. Вопрос не в смене фамилии главы. А в том, чтоб изменить политику Нацбанка. Планы на этот счет и хотелось бы услышать от президента и его команды", - сказал нам один из нардепов ОПЗЖ.

Выводы: как проголосуют?

Пока все идет к тому, что голосов хватит. Возможную недостачу в "Слуге народа" (если таковая будет), с лихвой перекроют депутатские группы, внефракционные депутаты, а также "Батькивщина" и "Оппоплатформа".

А если "Слуга народа" насобирает 226 голосов, то общее число проголосовавших за отставку Смолия может достигнуть и 300 депутатов. Что будет, своего рода, политическим демаршем украинского парламента в отношении политики внешнего управления, с которой ассоциируется нынешнее руководство НБУ.

Хотя, к слову, сама по себе отставка Смолия в политике Нацбанка мало что изменит. Потому что до назначения нового главы (а его подбор может затянуться) и.о. председателя станет его заместитель Екатерина Рожкова, которая, по сути, и управляет сейчас НБУ.

При этом международные финансовые организации и страны Запада будут оказывать сильное давление на украинскую власть, чтобы та сохранила в НБУ статус-кво (то есть, Рожкову во главе Нацбанка).

В любом случае, отставка Смолия не будет означать кардинальных перемен. Поэтому принципиально важна кандидатура его сменщика, а также скорость с которой она появится и будет утверждена Радой.