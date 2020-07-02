Офис генпрокурора выявил новые факты пыток в Кагарлицком отделении полиции, где в ночь с 23 на 24 мая избивали и насиловали 26-летнюю девушку. Следствие установило, что для выбивания признательных показаний полицейские били задержанных электротоком и вывозили их в багажнике авто на окраину города. Правоохранители сообщили о подозрении в истязании еще одному работнику Кагарлыцкого отделения полиции. Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в ночь, когда в райотделе издевались на девушкой, двоим (ныне арестованным) правоохранителям помогал третий. Он удерживал потерпевшую, когда ее пытали, одевая на голову противогаз.

Кроме того, прокуроры совместно со следователями Госбюро расследования по результатам проверки информации о совершении работниками Кагарлицкого отделения полиции аналогичных преступлений установили еще два новых фактах применения пыток с целью получения признания.

По информации следствия, в января 2020 года трое работников Кагарлицкого отделение полиции, с целью получения признательные показов за совершение краж, наносили двум пострадавшим телесные повреждения по различным частям тела, перевозили их в багажнике автомобиля на окраину города, применяли электрический ток, после чего приковали наручниками к батарее в коридоре, где они находились до следующего дня.

Другой факт истязаний произошел в мае 2020 года. С целью получения признания, потерпевшему нанесли 17 ударов руками и ногами по различным частям тела, в результате чего он получил телесные повреждения легкой и средней степеней тяжести.

Подозреваемыми в выявленных новых преступлениях является ранее задержанные за изнасилование и пытки два работника полиции, и еще один их коллега. По указанным фактам всем трем сообщено о подозрении в истязании (ч.2 ст. 127 УК Украины).

Отметим, что санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

Двое из подозреваемых в настоящее время содержатся в Киевском следственном изоляторе. По третьему решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Ранее "Страна" писала о том, что жертва полицейских в Кагарлыке рассказала страшные детали изнасилования.

Также мы сообщали, что незадолго до изнасилования в Кагарлыке те же полицейские похитили несовершеннолетнюю сестру жертвы.