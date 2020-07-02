На базе отдыха "Днепровские зори" на косе Пересыпь в Кирилловке всю ночью машины скорой помощи вывозили отдыхающий, у которых резко поднялась температура до 39 градусов, а также началась рвота и понос. Среди заболевших много детей.

Об этом сообщает издание "Голос" в четверг, 2 июля.

Как отмечается, первые больные были доставлены в Акимовскую ЦРБ. Рассматривались также как вариант медучреждения Мелитополя. Среди заболевших было много воспитанников днепровского клуба дзюдо "Спарта". Дети вместе с тренерами только приехали только вчера в обед на 10-дневные сборы. До самой ночи были активны, купались в море и бассейне, обедали и ужинали в столовой, перекусывали в кафе на территории базы. Как рассказали дети, многие из тех, кто заболел, вечером заказывали здесь пиццу.

Постепенно многие отдыхающие из других корпусов базы начали жаловаться на аналогичные симптомы, просили врачей скорой оказать им помощь или отвезти в больницу. По словам сотрудников бригады скорой помощи, симптомы очень напоминают коронавирус. Если это подтвердится, то встанет вопрос о закрытии курорта. При этом медики отрицают возможность заражения инфекцией в море, так как из других баз отдыха в Кирилловке таких жалоб не поступало.

Напомним, ранее в Кирилловке мужчина решил отдохнуть на пляже, прихватив с собой гранату. Его задержала полиция.

Также мы писали, что на базе отдыха в Кирилловке в бассейне утонул шестилетний ребенок.