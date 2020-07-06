Предлагаем читателям гороскоп на предстоящую неделю - с 6 по 12 июля для каждого знака Зодиака. Эта неделя стабилизирует вопросы финансов и взаимопонимания с окружающими, принесет ясность в рабочие моменты, позволит разобраться с получением информации и закрепит полученные знания.

Данная неделя в целом помогает настроиться на позитивное мышление, предоставит возможность избавиться от каких-либо негативных программ и позволит выйти из непростой жизненной ситуации тем, кто испытывает трудности.

Также читайте астрологический прогноз на июль о том, как выход из коридора затмений повлияет на все знаки Зодиака. А также про 5 знаков Зодиака, которые изменят жизнь этим летом.

Овен (21.03 - 20.04)

На этой неделе работы у Овнов будет хватать, амбиции позволят справиться со всеми задачами, а ваша целеустремленность поможет не опустить руки, завидев некоторые трудности. Помните, что большую цель можно разбить на несколько составляющих и справляться с ними поочередно.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцы смогут на этой неделе разобраться со всеми сложными ситуациями, которые могли накопиться за несколько месяцев. Важно не откладывать решение на следующую неделю, а уделить ей максимальное внимание. Лучше работать над ошибками, чтобы впоследствии они не стали кармическими задачами.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецы на этой неделе будут находиться в ожидании от финансовых поступлений. Совсем скоро вы сорвете большой куш, но для получения прибыли необходимо проявить терпение. В решении любых возникших на этой неделе вопросах спешить не нужно, чтобы не "насмешить людей".

Рак (22.06 - 22.07)

На этой неделе Ракам придется отстаивать свои права. Возможно, для решения некоторых проблем, нужно будет проявить настойчивость и смекалку. Успех будет на вашей стороне, если вы продемонстрируете окружающим уверенность в себе и своих силах.

Лев (23.07 - 23.08)

Впереди Львов ожидают хорошие перспективы и изобилие вариантов для личной реализации - в жизни появятся дополнительные возможности для денежного роста, ключи к получению новых знаний, у кого-то появится запас эмоций или романтическое увлечение, а некоторые представители знака получат ценный опыт.

Дева (24.08 - 23.09)

Девы на этой неделе не обойдутся без помощи надежного покровителя (скорее всего, им выступит сильный мужчина из вашего окружения), который предоставит не только материальную, но и ментальную защиту. Вы целиком и полностью можете довериться этому человеку и опереться на его жизненный опыт.

Весы (24.09 - 23.10)

Весам необходимо уделить особое внимание своим детям, а одиноким представителям знака - почерпнуть для себя некоторые поведенческие искренние реакции у малышей. На этой неделе вы испытаете достаточно сильные эмоции радости - позвольте себе много общаться и смеяться.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионам на этой неделе необходимо подойти со всей серьезностью к поиску духовного пути и реализации глобальных проектов. Однако от стрессовых моментов и рутинных дел попытайтесь абстрагироваться, чтобы открывая душу чему-то новому не впустить туда чужие проблемы.

Стрелец (23.11 - 21.12)

После достаточно тяжелого этапа в жизни Стрельцы получат дружескую поддержку. На этой неделе вас будут окружать приятные люди, которые могут быть как партнерами по бизнесу, так и просто хорошими собеседниками. В этот период будет преобладать очень мягкая творческая энергия.

Козерог (22.12 - 20.01)

На этой неделе пристальное внимание необходимо уделить работе. Подумайте над тем, может ли любимое дело вас обеспечить. Если нет - ищите другой вид дохода, планируйте встречи с влиятельными людьми, заручитесь поддержкой друзей. В вашей ситуации необходимо браться за любой доходный вид заработка.

Водолей (21.01 - 20.02)

Эта неделя будет проходить в привычном для вас ключе, однако наиболее гармоничен период для тех представителей знака Водолея, которым придется решать вопросы с документами, справками или разрешениями, в частности с бухгалтерией. Все бюрократические дела необходимо закрыть на этой неделе.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы оказались в достаточно застойной и непростой ситуации, справиться с которой поможет лишь время. Не требуйте от себя многого и позвольте себе расслабиться. Положитесь на удачный период, который сыграет вам на руку и поможет в разрешении сложной ситуации.