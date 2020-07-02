После того, как Сергей Шкарлет был назначен исполняющим обязанности министра образования Украины, новость об этом появилась на официальном сайте министерства. Однако, потом само информационное сообщение подверглось корректировке и исправлениям.

Так например, была удалена часть текста и скорректирован заголовок.

В новости убрали строки, в которых отмечалось, что для назначения Шкарлета Кабмин создал в МОН дополнительную должность заместителя. "Для этого Кабмин добавил еще одну ставку заместителя министра в штатное расписание МОН, ведь только с этого поста можно назначать врио министра.

Отныне в МОН 7 штатных единиц заместителей Министра и государственный секретарь", - фрагмент, который был удален из прошлой новости.

Новость МОН от 25 июня 2020 о назначении Шкарлета. Скриншот с сайта министерства

Измененная новость МОН о назначении Шкарлета. Скриншот с сайта министерства

Новость МОН от 25 июня 2020 о назначении Шкарлета. Скриншот с сайта министерства

Измененная новость МОН о назначении Шкарлета. Скриншот с сайта министерства

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в день назначения Шкарлета на порог МОН заползла упитанная тропическая змея, которая в Украине не водится.