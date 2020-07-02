Доминирующей эмоцией среди украинцев сейчас является разочарование, о нем заявил 41% жителей страны, опрошенных социологами в июне. Правда, 30% респондентов отметили, что их основным ощущением на сегодня остается надежда.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Социологи 24-28 июня опросили 2 000 респондентов старше 18 лет во всех областях, кроме Крыма и неподконтрольной части Донбасса. Им предложили выбрать не больше трех доминирующих на сегодня эмоций, которые они ощущают.

Оказалось, что 41% чувствуют разочарование, 30% - надежду, 15% - грусть, по 11% - страх, злость, растерянность и заинтересованность. Еще по 9% набрали радость и равнодушие. И только 7% респондентов отметили удивление.

Напомним, уже больше половины украинцев недовольны работой Зеленского. А деятельность Верховной Рады и Кабмина негативно оценивают более 70% жителей страны.

Также мы писали, что, по данным социологов, в этом году половина украинцев вынуждена провести летний отпуск дома.