Референдум, обнуляющий президентские сроки Владимира Путина, в Кремле назвали триумфальным, но в то же время в некоторых регионах была низкая явка. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".

"Де-факто состоялся триумфальный референдум доверия президенту Владимиру Путину", - заявил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, Кремль не будет выяснять отношения с регионами, где была зафиксирована низкая явка.

"Никакой заказной явки или результата не было и нет", - уверяет спикер Кремля.

Комментируя результаты голосования по поправкам к конституции в Ненецком автономном округе (НАО), где 54,57 процента жителей проголосовали против внесения изменений в основной закон, Песков отметил, что на результаты могло повлиять обсуждение возможного объединения региона с Архангельской областью.

Напомним, 1 июля в России завершился финальный этап всенародного голосования по Конституции. По результатам обработки 100% протоколов вяснилось, что за поправки проголосовали 77,92 % граждан, 21,27 % - против.

Ранее "Страна" подробно описывала, как в России проходит голосование за поправки к Конституции, какие именно поправки предлагаются и что это значит для Украины.

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