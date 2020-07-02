Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики планирует рассмотреть проект постановления об увольнении главы Национального банка Украины уже сегодня в 15:00.

Об этом на своей странице в Facebook заявил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.

"Президент уже внес представление об отставке главы НБУ. Аргумент о политическом давлении, я так понимаю, не интересен. Скорее всего, сегодня в 15:00 наш Комитет уже будет собираться на рассмотрение постановления", - написал нардеп.

Это значит, что вопрос о снятии с должности Смолия могут вынести на рассмотрение Рады уже завтра.

Напомним, в среду, 1 июля, Смолий написал президенту Украины заявление об увольнении по собственному желанию. Он заявил, что на него уже долгое время осуществляется систематическое политическое давление.

Сегодня утром президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление о снятии Смолия с должности председателя НБУ.

О том, почему уходит Смолий и что будет с курсом мы разбирались в нашем материале.