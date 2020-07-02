Большинство украинцев недовольны деятельностью украинской власти. Так, негативно оценили работу президента Владимира Зеленского 52% жителей страны, Кабмина - 71%, Верховной Рады - 75%.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Социологи 24-28 июня опросили 2 000 респондентов старше 18 лет во всех областях, кроме неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса. Оказалось, что большая часть опрошенных недовольна деятельностью украинской власти.

Что касается президента Владимира Зеленского, 35% украинцев ответили, что довольны его деятельностью, 52% - что недовольны. Работой председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 21% опрошенных, недовольны - 51%.

Работой самого парламента и правительства довольны значительно меньше: лишь 9% опрошенных положительно оценили деятельность Верховной Рады (75% - отрицательно), 9% - деятельность главы правительства Дениса Шмыгаля (отрицательно 56%), 8% положительно оценили работу Кабмина (71% отрицательно).

Напомним, за месяц президентский рейтинг Зеленского упал еще на 5%, а во второй тур в случае проведения выборов, с ним вышел бы Бойко.

"Страна" подробно анализировала, почему обвалился рейтинг Зеленского.