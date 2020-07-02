Прокуратура Киевской области объявила подозрение руководителю учреждения, которое занималось поставками медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом. Мужчину подозревают в присвоении государственных средств на сумму 10,5 миллионов гривен.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины в четверг, 2 июля.

"По данным следствия, между руководителем общества и департаментом здравоохранения КОГА заключен договор о поставке из Китая на территорию Украины оборудования для анестезии и реанимации, а именно 15 аппаратов искусственной вентиляции легких общего назначения для интенсивной терапии стоимостью 10,5 млн грн. По результатам договора, на счет общества перечислены бюджетные средства, которые в дальнейшем незаконным путем направлены на банковские счета другого предприятия, которое не было производителем указанного оборудования. В результате, аппараты ИВЛ в больницы Киевской области не поставлены, а договор не выполнен", - говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора отмечают, что это привело к сложностям с оказанием медпомощи украинцам в условиях пандемии Covid-19. В данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечается, что предпринимателю общества с ограниченной ответственностью инкриминируется ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Ранее мы писали, что что в Киеве бандиты отобрали у врача медоборудование на треть миллиона. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также сообщали, что в столице двое мужчин ворвались в больницу и ограбили сотрудников медицинского учреждения, отобрав у них телефоны и деньги.