Лидер "Партии Шария" Анатолий Шарий заявил о том, что человек, избивший в Виннице активиста его партии уже задержан силовиками. Нападавшим оказался глава местного отделения Национальных дружин по имени Андрей Вербецкий.

Об этом Анатолий Шарий написал в своем Facebook.

"Глава Нацдружин Винницы Андрей Вербецкий, избивший человека, задержан "Кордом". У него изъяли вещдоки, подтверждающие планирование нападения и избиение человека, который сейчас в реанимации. Теперь два пути - запрет Нацкорпуса как террористов. Или в очередной раз отпустят убийцу и замнут дело. Ждем", - написал Анатолий Шарий.

Ранее "Страна" сообщала, что состояние избитого координатора партии Шария Никиты Роженко остается крайне тяжелым. Он пркатически ничего не видит и не слышит.