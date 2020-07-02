Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко задекларировал полученное после смерти отца наследство в сумме более 138 миллионов гривен. Такие данные он внес в декларацию о существенных изменениях имущественного положения, которая опубликована в Едином реестре в четверг, 2 июля.

Согласно обнародованным данным, мэр Чернигова получил от своего отца Анатолия Атрошенко не только 138 411 635 гривен, но и жилой дом площадью 783,1 кв. м и стоимостью 6 900 826 гривен.

Стоит отметить, что 79-летний отец городского головы Чернигова скончался 14 декабря 2019 года. В июне исполнилось полгода со дня его смерти и сын, очевидно официально вступил в права наследства. По данным СМИ, отец мэра Анатолий Атрошенко более 25 лет трудился на Черниговском Радиоприборном заводе, а с 1994 по 2008 год работал инженером на Чернобыльской АЭС, 10 лет назад он вышел на пенсию.

Также любопытно, что опубликованная сегодня декларация черниговского граданачальника стала уже четвертой с начала года.

3 июня Атрошенко задекларировал 1 млн грн дивидендов, полученных от ЧП Агро-Трейдер. Еще в двух документах, от 31 марта и 8 апреля, он указал благотворительные расходы: пожертвованиях на закупку медоборудования (100 тыс. грн) и финансирование закупки аппарата ИВЛ (430 тыс. грн).

При этом в ежегодной декларации за 2019 Атрошенко указал полученный им и женой из разных источников доход на общую сумму более чем 64 млн грн.

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