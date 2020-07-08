В Одесской области открылся новый уникальный морской отель Sea Resort "REEFF"реклама
Уникальность комплекса в том, что он расположен на двух первых береговых линиях: моря и лимана. На территории есть бассейн, детская площадка, беседки, мангалы, высокоскоростной интернет.
В субботу, 27 июня, состоялось праздничное открытие нового отельного комплекса Sea Resort "REEFF", расположенного в самом сердце Будакской косы возле поселка Курортное. Он находится на берегу Черного моря недалеко от Затоки в Одесской области.
Это уникальное место славится восхитительными рассветами и закатами, а природа завораживает и влюбляет с первого взгляда! Гости могут насладиться мягким, целебным, морским климатом, чистой морской водой. Новые здания с комфортабельными номерами отельного комплекса Sea Resort "REEFF" расположены на двух первых береговых линиях: моря и лимана. На территории комплекса есть бассейн, детская площадка, беседки, мангалы, высокоскоростной Wi-Fi.
Вся территория благоустроена для того, чтобы гости смогли чувствовать себя максимально комфортно в новых номерах отельного комплекса и отдохнуть в этом райском месте на побережье Черного моря.
Видео: Youtube/ Sea Resort "REEFF"
Адрес Sea Resort "REEFF": Будакская коса, п Курортное, Белгород-Днестровский р-н, Одесская область, Украина.
Уточнить информацию можно по телефону +38 (050) 955-51-71, или по электронной почте sales.reeff2019@gmail.com
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