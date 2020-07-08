Уникальность комплекса в том, что он расположен на двух первых береговых линиях: моря и лимана. На территории есть бассейн, детская площадка, беседки, мангалы, высокоскоростной интернет.

В субботу, 27 июня, состоялось праздничное открытие нового отельного комплекса Sea Resort "REEFF", расположенного в самом сердце Будакской косы возле поселка Курортное. Он находится на берегу Черного моря недалеко от Затоки в Одесской области.

Это уникальное место славится восхитительными рассветами и закатами, а природа завораживает и влюбляет с первого взгляда! Гости могут насладиться мягким, целебным, морским климатом, чистой морской водой. Новые здания с комфортабельными номерами отельного комплекса Sea Resort "REEFF" расположены на двух первых береговых линиях: моря и лимана. На территории комплекса есть бассейн, детская площадка, беседки, мангалы, высокоскоростной Wi-Fi.

Вся территория благоустроена для того, чтобы гости смогли чувствовать себя максимально комфортно в новых номерах отельного комплекса и отдохнуть в этом райском месте на побережье Черного моря.

Видео: Youtube/ Sea Resort "REEFF"

Адрес Sea Resort "REEFF": Будакская коса, п Курортное, Белгород-Днестровский р-н, Одесская область, Украина.

Уточнить информацию можно по телефону +38 (050) 955-51-71, или по электронной почте sales.reeff2019@gmail.com

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