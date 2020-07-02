Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев излечился от коронавирусной инфекции.

Об этом в четверг, 2 июля, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай в Твиттере.

"У меня хорошие новости. Сегодняшний тест Елбасы на КВИ показал отрицательный результат", - написал Укибай.

"Согласно рекомендациям врачей, Нурсултан Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе", - отметил он.

Напомним, о заражении Назарбаева коронавирусом стало известно 18 июня. 6 июля Назарбаеву исполнится 80 лет. Правительство Казахстана приняло решение ввести в стране с 5 июля 14-дневный карантин в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

По состоянию на четверг в Казахстане зарегистрированы 42 тыс. 574 случая заражения коронавирусной инфекцией, 14059 человек выздоровели, 188 - скончались.

Как сообщалось, министр обороны Сербии заразился коронавирусом после поездки на парад в Москву.