После того как суд оправдал трех человек, напавших на экс-нардепа Мустафу Найема в Киеве в 2018 году, судья постановила вернуть прокурорам обвинительный акт в отношении четвертого фигуранта дела из-за нарушений.

Так, судья Шевченковского районного суда Киева Татьяна Овсепьян постановила вернуть прокурорам обвинительный акт в отношении Саитова Магомеда-Амина.

Об этом "Стране" рассказал адвокат Саитова Андрей Доманский.

"Судья приняла такое решение, поскольку были нарушены условия и процедура вручения обвинения. А защитникам Саитова обвинительный акт и вовсе не вручили. Фактически, вручения обвинения прокурорами не было и исходя из этого суд принял решение вернуть обвинительный акт. Дальше следствие может и отказаться вовсе от обвинения, а скорее всего обжалует дело в апелляции", - рассказал адвокат Андрей Доманский.

Напомним, 30 апреля 2018 года после конфликта на дороге возник инцидент между экс-депутатом Мустафой Найемом и четырьмя чеченцами на Mercedes Gelandewagen. После того, как машины остановились, один из пассажиров Gelandewagen, Саитов Магомед-Амин, ударил Мустафу Найема по лицу.

Трое подозреваемых были задержаны в день инцидента, а четвертый успел улететь в Баку, где вскоре был задержан. Производства против ударившего Найема и троих остальных фигурантов велись отдельно.

А 30 июня Шевченковский суд Киева оправдал трех фигурантов дела - Темербулатова Умолта Руслановича, Саитова Ахмеда Абубакаровича, Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича.