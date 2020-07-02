Киевские оперативники задержали в Полтаве 56-летнюю женщину, которая периодически "минировала" дом в столице. За содеянное правонарушительница может лишиться свободы на восемь лет.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, в четверг, 2 июля.

Отмечается, что женщина посылала ложные сообщения в полицию с таксофона и с помощью мобильного телефона. На все ее вызовы выезжали следственно-оперативные группы, спасатели, врачи и работники взрывотехнической службы. Они тщательно проверяли помещения и прилегающую территорию и никаких подозрительных предметов или веществ не находили.

"Мы выяснили, что к совершению правонарушения причастна жительница Киева, 1964 года рождения. Она осуществляла звонки через таксофон и с помощью мобильного телефона, а чтобы избежать ответственности, меняла номера мобильных телефонов и адреса таксофонов, из которых делала ложные вызовы. После каждого сообщения женщина сразу выезжала за пределы города", - рассказал заместитель начальника отдела криминальной полиции Шевченковского райуправления полиции Антон Кабиченко.

Как сообщается, всего полицейские задокументировали 18 фактов ложных сообщений о минировании здания и начали досудебное расследование уголовного производства по ч.2 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Задержанной сообщили о подозрении, ей грозит до восьми лет лишения свободы. Также в пресс-службе Нацполиции добавили, что суд избрал женщине меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее мы писали, что в Киеве из-за звонка "минера" пришлось временно закрыть три станции метро.

Также сообщали, что житель столицы подстрелил напарника и "заминировал" супермаркет в Николаеве, чтобы спрятаться от кредита в тюрьме.