Два пассажирских авиалайнера едва не столкнулись в небе над Ростовом. Набирающий высоту Airbus A-320 авиакомпании S7 (Ростов-Москва) едва не пересекся с курсом Boeing-777 Emirates Airlines (Осло-Дубаи). Лайнеры чудом разошлись на расстоянии 150 метров, что вдвое меньше предельно допустимого. Серьезный инцидент в небе, который едва не стоил жизни пассажирам и экипажам двух авиалайнеров, произошел еще 10 июня, но огласке это придали только сейчас.

Об этом сообщает телеграм-канал "112", который опубликовал расшифровку переговоров диспетчеров.

Уточняется, что диспетчеры аэропорта заметили опасное сближение самолетов с опозданием.

"В нашем распоряжении оказались переговоры диспетчеров и бортов в той критической ситуации:

Д1: Посмотрите на "Сибирь" и "Эмираты"!!!

Д2: Костик, чё за х@йня???

Вышка попыталась предупредить о конфликте эшелонов пилотов Emirates, но те не услышали, приняв крики диспетчера за фоновые переговоры.

Д: Смотрите на Сибирь!

Д: Сибирь 2126 снижайтесь, эшелон 350, конфликтное движение, немедленно. Сибирь 2126 снижайтесь, эшелон 350 немедленно, конфликтное движение!. Сибирь 2126 отверните вправо на 50 градусов!

S7 А320: Отворачиваю вправо 50 градусов, снижаюсь эшелон 350

Д: Эмират 160, отверните вправо на 50 градусов! Сибирь 2126, ускорьте снижение!

В кабинах самолетов сработали датчики опасного сближения. Расстояние между лайнерами сократилось до 150 метров, а это - в 2 раза меньше предельно допустимого.

S7 А320: Понял: ускорить снижение, Сибирь 2126

Э B-777: Опасное сближение! Отворачиваю вправо на 50 градусов Эмират 160!", - цитирует телеграм-канал переговоры диспетчеров.

По его данным, сейчас специальная комиссия проверяет действия диспетчеров.

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