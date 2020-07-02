С 1 июля указом главы "ДНР" Дениса Пушилина открыт свободный выезд в Россию из "республики". Со 2 июля из Донецка возобновлены регулярные автобусные рейсы в РФ.

После нескольких месяцев изоляции на границе с Ростовской областью РФ выросли очереди. А в группах мессенджеров и соцсетей нескончаемым потоком идут вопросы.

Например, какие пункты пропуска работают, нужно ли самоизолироваться по приезду в Россию, можно ли через РФ попасть в Украину и реально ли снять украинские пенсии в российских банкоматах.

"Страна" разбиралась в этих проблемах.

1. Кому разрешен выезд из "ДНР" в Россию?

Из "ДНР" в Россию разрешен выезд:

гражданам России с любой пропиской или без нее,

по паспорту Украины с пропиской в пределах "ДНР",

по паспорту "ДНР" с пропиской.

Гражданам Украины с пропиской за пределами "ДНР" въезд на данный момент запрещен. Это регламентируется в том числе мартовским указом российского премьер-министра Михаила Мишустина. То есть эта категория граждан остается в "республиках" невыездной.

2. Нужно ли проходить самоизоляцию по приезду в Россию?

Нет, самоизолироваться по приеду из "ЛДНР" в Россию не нужно. Это официальная информация, ее "Стране" сообщили в Роспотребнадзоре и пограслужбе ФСБ по Ростовской области.

При этом нужно учитывать, что в отдельных регионах России продолжает действовать обязательная самоизоляция внутри страны (если переезжаешь из одной области РФ в другую).

Сейчас жители "ЛДНР" могут посещать курорты Краснодарского края, ездить в Москву и область, Петербург и Ленобласть на тех же условиях, что и россияне. Карта всех открытых регионов России опубликована здесь.

3. Кому разрешен въезд в "ДНР" из России?

Въезд в "ДНР" разрешен тем, у кого есть регистрация на территории "ДНР", в украинском или "республиканском" паспорте. Также могут въехать владельцы паспортов РФ.

По приеду из России самоизолироваться на две недели в "ДНР" не надо. Независимо от того, ездил ли человек в РФ одним днем или находился там долго.

4. Кому разрешен выезд/выезд из "ЛНР" в Россию?

"ЛНР", в отличие от "ДНР", не открывала свободный въезд/выезд в Россию.

Из "ЛНР" в Россию могут выехать владельцы российских паспортов независимо от наличия прописки и с "республиканскими" паспортами, но в случае, если к документу прилагается приглашение на работу.

Из "ЛНР" выпускают за получением паспорта РФ и граждан, которые едут сдавать в Россию ЕГЭ (единый государственный экзамен, аналог украинского ВНО, - Ред.) Две эти категории указом Леонида Пасечника освобождены от обязательной двухнедельной самоизоляции по возвращению из России.

В свою очередь те, кто въедут в Россию из "ЛНР", также не должны самоизолироваться на 14 дней.

5. Какие пункты пропуска из "ЛДНР" работают на выезд\выезд в Россию?

В соцсетях появились данные, что выезд из "ДНР" в Россию осуществляется только через один пункт пропуска - Успенку. В связи с этим многие граждане поехали 2 июля именно туда. Как результат на Успенке образовалась огромная очередь из машин и людей.

Однако информация о том, что работает только "Успенка", не соответствует действительности. Открыты все пункты пропуска.

Также со второго июля "Минтранс ДНР" разрешил регулярные рейсовые автобусы в разные регионы России. Билеты в Москву, Ростов, на юг продаются в кассах донецких автовокзалов.

6. Можно ли попасть через Россию в Украину?

Один из важнейших вопросов для жителей "республик" - как все-таки попасть в Украину, граница с которой у "республик" закрыта.

В теории это стало возможным теперь через Россию - только придется платить украинским пограничникам административный штраф за выезд из "ДНР" в РФ, что является правонарушением в Украине (это актуально для тех, кто последний раз заезжал в "республику" через официальный украинский КПВВ).

Штрафы подняли еще в 2018 году и теперь они очень существенные: за нарушение порядка въезда-выезда с временно оккупированных территорий предусмотрен штраф от 3400 до 5100 грн. Если правонарушение совершено повторно группой лиц или в течение года – штраф до 8500 грн.

Также придется две недели сидеть на самоизоляции.

При этом, как узнала "Страна", в Донецке за время коронавирусной блокады начал работать бизнес по перевозке людей из "ДНР" в Украину через Россию.

Ряд перевозчиков, которые рекламируют свои услуги через телеграм-каналы, гарантируют, что проблем на украинском кордоне не будет. А также не нужно будет устанавливать приложение "Дія" и соответственно две недели находиться в самоизоляции.

До открытия границы с Россией стоила эта услуга недешево - 400 долларов с человека. В стоимость входит в том числе закрытие админштрафа за незаконное пересечение границы. Об этом "Стране" рассказали люди, которые уже воспользовались этой услугой и заехали в Украину.

Также на выезжающих до открытия границы с РФ оформлялось специальное разрешение на выезд от властей "республики". Подешевела ли услуга перевозки после снятия запретов на выезд в Россию - пока неизвестно.

7. Выгодно ли снимать украинскую пенсию в России?

Пенсионеры из "ЛДНР" теперь вроде бы могут решить одну из важных проблем, с которыми было связано закрытие границ: снять украинскую пенсию в российских банкоматах. Но это недешево.

Есть два основных варианта.

В банкомате "Сбербанка России": например, в Ростовской области суточный лимит по снятию с карточки иностранного банка - 7500 рублей (это 2 850 гривен).

В Москве суточный лимит тоже 7500 рублей, в Московской области - 5000 рублей (1900 гривен).

На горячей линии "Сбербанка" нам сообщили, что при снятии денег с иностранной карточки через их банкомат комиссия не взимается.

В "ПриватБанке" комиссия при обналичивании за границей - 2%. Плюс оплата конвертации из гривны в рубли.

В "Ощадбанке", который в основном обслуживает украинских пенсионеров - комиссия за снятие наличных за рубежом - 1,5% + 35 гривен + конвертация.

Рассчитываем на конкретном примере для "Ощада". Берем среднюю украинскую пенсию 3170 гривен. Если умножить ее на три карантинных месяца - апрель, май, июнь - выходит 9510 гривен (или 24 638 рублей).

Если снимать в банкомате "Сбербанка России", из-за наличия суточного лимита на это уйдет четыре дня. В целом снять (с учетом комиссии, но не считая конвертации) получится 23 164 рубля - то есть почти на полторы тысячи меньше. Но при этом 4 дня надо где-то жить плюс деньги на дорогу.

В кассе "Сбербанка России": суточного лимита нет, то есть за один раз можно снять все деньги, которые есть на украинской карточке. Но через кассу комиссия "Сбербанка" составляет 4%. Плюс комиссия украинского банка и оплата конвертационного курса. То есть более 6% придется отдать за снятие.

Вывод следующий. Специально за пенсией выгодно ехать если обналичиваешь сразу несколько карточек и есть у кого при этом остановиться, чтобы не платить за ночлег. А пока есть смысл снимать пенсию в РФ через знакомых, которые едут в Россию по другим делам. Иначе комиссии и оплата проезда "съедят" значительную часть суммы.

Обнал на месте. Кроме того, можно попробовать получить пенсию без выезда за рубеж.

В "республиках" практически открыто работают точки обнала, которые сейчас выдают рубли просто по обменному курсу, поскольку есть дефицит как раз безналичной гривны.

Правда, для этого нужен смартфон и "Приват 24" или его аналог "Ощад 24/7", что имеют далеко не все пенсионеры. Курсы обналички - 2.42, 2.50 (зависит от суммы сделки). Это тот же обменный курс, по которому меняют и наличные средства.