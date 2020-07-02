Президент Беларус Александр Лукашенко, который ранее называл коронавирус "ударом по башке", объявил о победе над инфекцией Covid-19. Такое заявление глава республики сделал во время вручения государственных наград, где особое внимание уделил медикам.

Об этом пишет БЕЛТА, в четверг, 2 июля.

По его мнению, белорусы продемонстрировали политическое здравомыслие и народную мудрость во время пандемии.

"На передовой из-за коронавирусной инфекции оказались медики. Наша система здравоохранения выстояла. Но мы не снижаем градус борьбы, хотя уже сегодня можно сказать - мы победили. И после окончательной победы над Сovid-19 обязательно отдельно встретимся с нашими врачами, которые сегодня все еще на посту", - сказал президент.

Ранее мы писали, что Лукашенко заявлял, что ситуация с коронавирусом в стране является терпимой, при этом многие государства переняли подход Беларуси в борьбе с Covid-19. Также мы сообщали, что Бацька во время встречи с активом Минской области заявил, что не исключает искусственный характер появления Covid-19.