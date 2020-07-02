Экс-президент Украины Петр Порошенко и партия "Евросолидарность" призвал главу государства Владимира Зеленского отозвать отставку руководителя НБУ Якова Смолия. Такое заявление Порошенко сделал во время экстренно собранного брифинга.

Также экс-президент просит Якова Смолия отозвать свое заявление об отставке и не сдаваться.

"Мы немедленно созвали брифинг, чтобы напрямую обратиться к Владимиру Александровичу. Владимир, Александрович, отзовите заявление. Верните его Смолию без рассмотрения. Как сейчас выразился один из инвесторов это будет ситуация, когда уйдет последний взрослый, оставив в доме Украины подростков, находящихся под воздействием алкоголя со спичками", - заявил Порошенко.

По его словам, отставка Смолия пугает иностранных инвесторов, который уйдут из Украины безвозвратно. Первые результаты заявления Смолия уже ощущаются: курс гривни на межбанке, которая по отношению к доллару упала с 26,60 до 27,25 грн , а также отмена договора о размещении еврооблигации более чем 1 млрд грн.

Напомним, ранее президент Украины внес в Верховную Раду постановление о снятии председателя НБУ Смолия.

Также мы сообщали о предположении, что в Раде хватит голосов для отставки Смолия.