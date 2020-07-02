Сторона защиты знакомится с материалами дела об убийстве Шеремета уже 42 дня. Фото: Facebook

То, когда именно дело Шеремета начнут рассматривать в суде, зависит исключительно от подозреваемых и их адвокатов. Досудебное расследование завершилось уже 42 дня назад.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Нацполиции. 

"Дело Павла Шеремета готово для передачи в суд. 42 дня прошло с момента завершения досудебного расследования в производстве по факту убийства Павла Шеремета и открытия материалов подозреваемым и их защитникам", - сказано в сообщении. 

Уточняется, что начало рассмотрения этого резонансного дела теперь зависит исключительно от того, когда адвокаты подозреваемых закончат знакомиться с материалами. 

"Следствие не будет ограничивать подозреваемых и их адвокатов во времени на ознакомление с материалами дела..." - сообщили в полиции.

Дело Шеремета готовы передать в суд. Скриншот: Facebook-страница Нацполиции

Напомним, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина, в которой находился журналист Павел Шеремет. Он погиб на месте вскоре после взрыва.

А в декабре 2019-го полиция провела обыски и сообщила о подозрении нескольким людям: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. 

Также мы писали, что замглавы МВД Антон Геращенко считает, что Шеремета убили из "патриотических мотивов".

 

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