То, когда именно дело Шеремета начнут рассматривать в суде, зависит исключительно от подозреваемых и их адвокатов. Досудебное расследование завершилось уже 42 дня назад.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Дело Павла Шеремета готово для передачи в суд. 42 дня прошло с момента завершения досудебного расследования в производстве по факту убийства Павла Шеремета и открытия материалов подозреваемым и их защитникам", - сказано в сообщении.

Уточняется, что начало рассмотрения этого резонансного дела теперь зависит исключительно от того, когда адвокаты подозреваемых закончат знакомиться с материалами.

"Следствие не будет ограничивать подозреваемых и их адвокатов во времени на ознакомление с материалами дела..." - сообщили в полиции.

Напомним, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина, в которой находился журналист Павел Шеремет. Он погиб на месте вскоре после взрыва.

А в декабре 2019-го полиция провела обыски и сообщила о подозрении нескольким людям: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны.

Также мы писали, что замглавы МВД Антон Геращенко считает, что Шеремета убили из "патриотических мотивов".