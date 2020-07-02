После того, как в Кабмине решили вновь отложить рассмотрение внесения поправок в "Закон об очищении власти" партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступила с резкой критикой этого решения и потребовала отменить антиконституционную люстрацию, восстановить права граждан и вернуть в государственные институты эффективных управленцев.

Об этом идет речь в официальном заявлении партии, размещенном на ее сайте.

"Отмены этого позорного антиконституционного акта требует украинское общество и украинская оппозиция. На неприемлемость коллективной ответственности, на которой строится люстрация в Украине, указывала в своих выводах Венецианская комиссия. Этот принцип неоднократно подвергался критике в резолюциях Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В октябре прошлого года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по закону о люстрации. В решении ЕСПЧ говорилось, что украинский закон "Об очищении власти" не соответствует Конвенции о защите прав человека и нарушает права госслужащих. Апелляцию, которую подготовило Министерство юстиции на решение ЕСПЧ, власть также проиграла. Но отменять люстрацию власть не готова.

Из заявлений министра юстиции Малюськи становится ясно, что Зе-команда намерена приспособить люстрацию под свои цели. Вместо безусловного восстановления всех нарушенных прав люстрированным обещано "индивидуальное прощение". А из прощенных чиновников будет сформирован покорный и зависимый бюрократический аппарат, который будет выполнять любые приказы сверху.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует прекратить эти преступные люстрационные интриги, которые нарушают конституционные права граждан, лишают страну профессиональных управленческих кадров и плодят коррупционные схемы", - идет речь в заявлении партии.

Ранее "Страна" в материале "Не более 3400 гривен компенсации", выяснила как власти хотят поменять закон о люстрации.