В Киеве под зданием САП несколько сот работников агрохолдинга "Укрлендфарминг" вышли на митинг, требуя от антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого прекратить террор против их предприятия и выполнить решение суда о закрытии уголовного производства против руководителя агрохолдинга Олега Бахматюка. Об этом корреспондент "Страны" передает с места события.

По словам работников аграрного холдинга, НАБУ уже более восьми месяцев тероризирует их предприятие.

"Месяц назад наша компания получила решение суда о закрытии незаконного уголовного производства, но детективы САП не закрывают дело", - заявила Галина Коток, директор компании Укрлендфарминг".

Участники акции требуют прекратить давление силовых органов на "Укрлендфарминг". По их словам, преследование связано с личными мотивами Артема Сытника.

"Он пытается уничтожить предприятие, которое платит миллиардные налоги и дает работу для почти 27 тысяч человек. Преследование в лице Сытника связано с тем, что родственник владельца нашего предприятия проходит свидетелем по уголовному производству в котором Сытник признан корупционером",- заявила Коток.

Организаторы акции рассказали, что люди приехали практически со всей Украины. Они говорят, что действия силовиков грозят срывом сбора урожая и остановкой работы птицекомплексов. Кроме того, тысячи людей могут остаться без работы.

По словам организаторов, во время акции протеста к ним вышел представитель секретариата САП и принял их обращение, но заявил, что в ведомстве ответят на него в течении пятнадцати дней. Это не устраивает протестующих, поэтому они продолжат свою акцию протеста но уже завтра в 08:30.

Фото: Страна

Напомним, 5 июня этого года Печерский районный суд Киева признал незаконным дело, которое заместитель экс-генпрокурора Рябошапки Виталий Касько возобновил в отношении бизнесмена Олега Бахматюка, владельца компании "Укрлендфарминг".

25 июня Офис Генерального прокурора исполнил определение суда и закрыл дело. Но непосредственно прекратить уголовное производство должна Специализированная антикоррупционная прокуратура. Но Холодницкий до сих пор этого не сделал.

НАБУ подозревает Бахматюка в присвоении стабилизационного кредита, предоставленного "VAB Банку" НБУ (по этому делу также проходят и экс-чиновники Нацбанка). Сам Бахматюк считает эти обвинения полностью сфабрикованными и основанными на личной мести Сытника.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в том, почему один суд арестовал Бахматюка, а второй предписал закрыть дело.