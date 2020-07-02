Во вторник, 30 июня, в поезде "Укрзализныци" "Апостолово - Херсон" прошел сильный дождь. Вода лилась прямо с крыши вагона, в результате чего на полу образовалась лужа, а полки в поезде полностью промокли.

Соответствующее видео опубликовал житель Херсона Михаил Игнатенко на своей странице в Facebook.

На ролике запечатлено, как пассажиры изумленно наблюдают за происходящим в поезде и как из щелей в окнах и с крыши вагона льется вода прямо вовнутрь.

Пользователи в комментариях под видео возмущались по поводу сервиса "Укрзализныци".

"А что нужно делать в таком случае, чтобы зафиксировать документально это безобразие и потребовать компенсацию за причиненный ущерб и моральный и физический? На мой взгляд, это не смешно"; "Цены растут, министр получает миллионы, вагоны еще совдеповские, которым уже лет да лет, за 30 лет ни хрена не построили, только растащили... Позорище"; "Зато у начальства зарплаты по миллиону"; - вот что писали в сети по поводу ЧП.

Поезд Апостолово-Херсон 30.06.20. Видео: Facebook/ Михаил Игнатенко

Ранее мы писали, что "Укрзализныця" перевела сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. В компании заявили, что это вынужденный шаг и уже в конце августа там вернутся к пересмотру срока действия этого решения.

Также мы сообщали, что УЗ может отложить до конца года выплату в бюджет 750 миллионов.