Перед заявлением главы НБУ Якова Смолия об отставке украинский Минфин отменил размещение еврооблигаций.

Об этом пишет LIGA.net.

Так, Украина отменила размещение 12-летних еврооблигаций, благодаря которым накануне привлекла на рынке $1,75 млрд. При этом Минфин сделал это "по инициативе эмитента".

Соглашение по размещению евробондов было завершено перед самым объявлением 1 июля главой НБУ Яковом Смолием решения подать в отставку.

Новые евробонды Украины могли стать первым выходом правительства на международные рынки капитала с начала коронавирусного экономического кризиса. $750 млн от выпуска этих евробондов должны были направить на погашение долгов по евробондам со сроком погашения в 2021-2022 годах.

Напомним, 2 июля президент Украины внес в Верховную Раду постановление о снятии председателя НБУ Смолия.

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