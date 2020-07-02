В мире зафиксирован рекордный прирост инфицирования коронавирусом. В течение последних суток выявлено более 200 000 новых заболевших. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Так, по состоянию на утро четверга, 2 июля, в мире коронавирусом заражены 10,8 миллионов человек (+210 тысяч человек за сутки). С начала пандемии от коронавируса скончались 519 000 людей, выздоровели 6,3 миллиона.

Напомним, по данным на сегодняшнее утро, в Украине за сутки выявили 889 новых заболевших Covid-19. Общее число инфицированных коронавирусом в стране составляет 45 887 человек. С начала пандемии 20 053 пациентов выздоровели, а для 1 185 болезнь оказалась смертельной.

Ранее "Страна" писала о том, что ученые выяснили, что у европейских детей коронавирус чаще проходит в легкой форме.

Также мы сообщали, что в ООН призвали немедленно прекратить все войны в мире из-за коронавируса.