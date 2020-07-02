Если страны ОПЕК+ не сократят в соответствии с договоренностями добычу нефти, Саудовская Аравия пригрозила им ценовой войной.

Об этом со ссылкой на источники пишет The Wall Street Journal.

Так, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман недавно выдвинул ультиматум Анголе и Нигерии, попросив представить планы по дополнительным сокращениям, компенсирующим невыполненные ими обязательства.

Министр также уведомил страны, что Саудовская Аравия может начать торговать нефтью по сниженным ценам, чтобы подорвать экономику Анголы и Нигерии.

Напомним, в мае страны-участницы соглашения ОПЕК+ договорились сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года.

В конце июня нефть продолжила дешеветь из-за тревоги по поводу второй волны коронавируса.

Также мы писали, что в ОПЕК продлили сокращение добычи нефти до июля без учета Мексики.