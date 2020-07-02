"Народная республика Сиэтл" не просуществовала и месяца.

Демонстрантов BLM (Black Lives Matter), которые изгнали полицейских и с оружием захватили шесть кварталов самого крупного города штата Вашингтон, на днях жестко разогнали правоохранители.

Ранее "Страна" подробно описывала, как происходил захват Сиэтла. И как там жили люди, которые объявили себя практически отдельным государством.

Теперь мы собрали подробности разгона протестующих и зачистки территории, которая была столицей "черного майдана" в Америке.

Конец автономной зоны Сиэтла

В среду, 1 июля, по указу мэра города Дженни Дуркан начался разгон протестующих "Автономной зоны Капитолийского холма" (сокращенно CHOP-зона от англ. Capitol Hill Occupation Protest).

Как сообщает АВС News, полицейскому спецназу пришлось зачистить территорию из-за продолжающихся проблемы насилия и общественной безопасности, в том числе и четырех расстрелов, два из которых стали фатальными.

Сотни стражей порядка с дубинками и оружием прогнали "ополчение" в ходе недолгой баталии. При этом 32 активиста были задержаны. Им предъявлены обвинения в незаконном собрании, вооруженных нападениях и незаконном владении оружием, а также препятствовании работе полиции.

В YouTube есть видео, как полицейские начали жесткую зачистку Сиэтла от "ополченцев": около 5 утра по местному времени людям объявили, что у них есть 8 минут, чтобы покинуть здание.

Как пишет издание Star Tribune, полицейские в шлемах, с винтовками и дубинками оцепили квартал и приступили к целенаправленной ликвидации палаток протестующих. Велосипеды правоохранители использовали в качестве защитного щита.

Фото: twitter.com/Q13FOX

Зачистив зону от людей, бронетехника снесла палаточный лагерь и баррикады, а имущество жителей т.н. "свободного Сиэтла" погрузили в мусоровозы и вывезли. При этом часть протестующих, которые устроили сидячий протест на проезжей части, вывели в наручниках.

Сейчас периметр огорожен желтой лентой, установлено дежурство полицейских.

Известно, что полицейские вернули под свой контроль здание Восточного участка, однако пока что не въезжали сюда. Они проводят досмотр автомобилей, которые появляются в зоне бывшей "республики", во многих авто не видно номерных знаков, а внутри находятся вооруженные люди в бронежилетах.

Начальник полиции Сиэтла Кармен Бест в интервью заявила, что всегда поддерживала мирные демонстрации, но не на этот раз, когда на улицах CHOP последние несколько недель воцарились беззаконие и жестокость. "В конечном итоге это просто неприемлемо", - объяснила она журналистам резкую смену вектора.

Рабочие разбирают баррикады. Фото: twitter.com/SeattlePD

Реакция Трампа на "освобождение Сиэтла"

Напомним, позиция президента США Дональда Трампа изначально была жесткой. Он выступал за разгон демонстрантов, а людей, захвативших район Сиэтл, называл "радикальными левыми демонстрантами", "внутренними террористами" и "анархистами". Тогда как мэр города Дженни Дуркан и шеф полиции Кармен Бест изначально выступали в поддержку протестующих, которые, по их мнению, были вправе выражать таким образом свободу слова (Первая поправка Конституции США). Дуркан даже советовала Трампу "возвращаться в бункер".

Так или иначе, нежелание властей города покончить с "народной республикой" Трамп называл слабостью. А после зачистки никак не прокомментировал произошедшее. Позицию Белого дома озвучила пресс-секретарь президента США.

"Мы рады сообщить, что закон и порядок восторжествовали и Сиэтл был освобожден от анархистов... "Автономная зона Капитолийского холма" стала провалившимся экспериментом демократов и радикальных левых, который длился четыре недели", - заявила Кейли Макинани.

Что означает конец столицы "черного майдана"

Ситуация с "автономной зоной" показала, что при желании американская полиция легко ликвидирует любые очаги сопротивления властям - вопрос только в политической воле. Которой не было на протяжении месяца. А затем она резко появилась.

Это значит, что попустительство захвату центра Сиэтла, да и другим радикальным проявлениям BLM - было скорее всего целенаправленной политикой местных властей. А не признаком их беспомощности.

Движение Black Lives Matter, какие бы идеи не лежали в его основе, объективно опустило рейтинг Дональда Трампа и мобилизовало против него многих американцев. Что подтверждается и соцопросами, на которых конкурент президента Джо Байден вырвался вперед (впрочем, ему также помогли коронавирус и спровоцированный им кризис).

Однако тот же эффект настиг и власти городов, которые подыгрывали "черному майдану" в расчете на рост антитрамповских настроений. Местные жители не могли не понимать, что за бардак на улицах городов несут ответственность в первую очередь мэры, которые назначают руководство полиции.

И как только закономерные вопросы - когда окончится беспредел - начали задавать мэрам-демократам, последовали зачистки акций BLM.