В Ивано-Франковской области, где в связи с непогодой было затоплено почти 5 000 домов, из-за оползней, вызванных сильными дождями, остаются заблокированными девять населенных пунктов. Шесть их них находятся в Верховинском районе и три - в Косовском.

Об этом сообщает управление гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, в четверг, 2 июля.

"В Косовском районе из-за оползней и выхода реки из берегов на дорожное покрытие отсутствует проезд к трем населенным пунктам (с. Шепот, участки Завоелы, Ставник, Плаюцы, Медвежий, Бани в с. Космач и участки Подбрусный, Брусный в с. Брустуров), в Верховинском районе остается заблокированными - 6 ЧП (с. Дземброня, с. Быстрец, с. Шибене, с. Грамотное, с. Стовпни, с. Кохан)", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", в первые дни паводка в Ивано-Франковской области погибли трое местных жителей. Вместе с восстановлением инфраструктуры, выделения продуктов и медицинской помощи, а также средств на эвакуацию местных жителей, ущерб от стихии уже оценивается в 400 млн. гривен.

Также мы писали, что всего за два дня в Ивано-Франковской области выпала двухмесячная норма осадков. В то же время в ГСЧС сообщали, что за это время в регионе было разрушено около 110 километров дорог, почти два километра прибережных зон и 90 мостов.