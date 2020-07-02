Мэр Харькова Геннадий Кернес подтвердил намерение участвовать в местных выборах и снова претендовать на пост городского головы.

Об этом он сообщил в интервью "Радио Свобода", видео обнародовано в YouTube.

"Я - да. Я пойду в мэры города. Я пойду на местные выборы с "Блоком Кернеса - успешный Харьков", - сказал градоначальник.

По его словам, у него нет политических амбиций "всеукраинского масштаба". А его участие в парламентских выборах-2019 в списке партии "Оппозиционный блок" было обусловлено единой стратегией команды.

"В прошлом году у меня не было амбиций. Если бы мы преодолели пятипроцентный барьер, то я бы не пошел в народные депутаты. Я бы отказался. Я говорил, что я откажусь. А зачем я шел? Потому что была команда и у нас была стратегия", - сказал Кернес.

Напомним, "Страна" разбиралась, кого Зе выставит против Кличко, Кернеса, Филатова и Труханова на местных выборах.

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