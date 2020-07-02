Глава Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев полагает, что на голосовании вопрос об отставке главы НБУ Якова Смолия наберет необходимое количество голосов.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Я убежден, что с учетом того, как господина Смолия критикует оппозиция, то голоса есть", - отметил Гетманцев.

Сам глава профильного Комитета пока еще не знает, будет ли он поддерживать отставку главы НБУ.

"Я не знаю, я хочу пообщаться с Яковом Васильевичем для того, чтобы узнать его позицию и вообще обоснования, что такое "политическое давление", где он это политическое давление увидел. И уже после этого принимать определенное решение. Для себя я еще не определился. И, кстати, еще не было заседания фракции, где бы приняли какую-то консолидированную позицию", - сказал Гетмацев.

Также нардеп не исключает, что фракция "Слуга народа" не будет собираться на заседание, чтобы определить свою позицию относительно голосования. По словам Гетманцева, "возможно, будет просто свободное голосование".

Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал в отставку из-за "политического давления".

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